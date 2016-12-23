2016-cı ilin ən məşhur türk serialları seçildi - siyahı

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Türkiyənin Media Təqib Mərkəzi 2016-cı ildə mediada ən çox müzakirə edilən və haqqında xəbər yazılan serialların siyahını hazırlayıb.Ucarliyiq.biz - in məlumatına görə, birinci yerə "Diriliş Ertuğrul" serialı layiq görülüb. "Kiralık aşk" ikinci, "Kurtlar Vadisi Pusu" isə üçüncü olub.Növbəti ən məşhur serialların ardıcıllığı isə belədir:"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”“Muhteşem Yüzyıl Kösem""Paramparça"
"Arka Sokaklar"
"Poyraz Karayel"
"Kırgın Çiçekler"
"Seksenler""Geccenin Kraliçesi""Kara Sevda"
"Hayat Şarkısı"
"Bodrum Masalı"
"Tatlı İntikam"
"Güneşin Kızları"
"Kördüğüm"
"İçerde"
"Yüksek Sosyete"
"Vatanım Sensin"
"Aşk Yeniden"
"Bana Sevmeyi Anlat"
"İlişki Durumu Karışık"
"Cesur ve Güzel"
"Filinta"
"Gülümse Yeter"
"Asla Vazgeçmem"
"Aşk Laftan Anlamaz"
Kertenkele"