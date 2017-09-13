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»
Maraqlı xeberler
» “Roma”dan 3 qol, PSJ-dən darmadağın - YENİLƏNİR - FOTO
“Roma”dan 3 qol, PSJ-dən darmadağın - YENİLƏNİR - FOTO
Bu gün, 01:46
Maraqlı xeberler
01:40
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
31 oktyabr
A qrupu
"Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:0
Qollar:
Svilar, 45 (öz qapısına), Blind, 78 (pen.)
"Bazel" (İsveçrə) - MOİK (Rusiya) - 1:2
Qollar:
Zuffi, 32 - Dzaqoev, 69, Vernblum, 79
1.
Mançester Yunayted
3
3
0
0
8-1
9
2.
Bazel
3
2
0
1
7-3
6
3.
MOİK
3
1
0
2
3-7
3
4.
Benfika
3
0
0
3
1-8
0
B qrupu
PSJ (Fransa) - "Anderlext" (Belçika) - 5:0
Qollar:
Veratti, 30Ş Neymar, 45+4, Kurjava, 52, 72, 78
"Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya)
- 1:2
Qollar:
Makqreqor, 77 - Koman, 22, Martinez, 77
1.
PSJ
3
3
0
0
12-0
9
2.
Bavariya
3
2
0
1
6-3
6
3.
Seltik
3
1
0
2
3-8
3
4.
Anderlext
3
0
0
3
0-10
0
C qrupu
"Atletiko" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:1
Qollar:
Tomas, 56 - Miçel, 40
"Roma" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 3:0
Qollar:
El Şaravi, 1, 37, Perotti, 63
1.
Çelsi
3
2
1
0
11-4
7
2.
Roma
3
1
2
0
5-4
5
3.
Atletiko
3
0
2
1
1-2
2
4.
Qarabağ
3
0
1
2
1-8
1
D qrupu
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:1
Qollar:
Sezar, 20 - İquayn, 79
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0
1.
Barselona
3
3
0
0
7-1
9
2.
Yuventus
3
2
0
1
4-4
6
3.
Sportinq
3
1
0
2
4-5
3
4.
Olimpiakos
3
0
0
3
3-8
0
01:16
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
31 oktyabr
A qrupu
"Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 1:0
Qol:
Svilar, 45 (öz qapısına)
"Bazel" (İsveçrə) - MOİK (Rusiya) - 1:1
Qollar:
Zuffi, 32 - Dzaqoev, 69
1.
Mançester Yunayted
3
3
0
0
8-1
9
2.
Bazel
3
2
0
1
7-3
6
3.
MOİK
3
1
0
2
3-7
3
4.
Benfika
3
0
0
3
1-8
0
B qrupu
PSJ (Fransa) - "Anderlext" (Belçika) - 3:0
Qollar:
Veratti, 30Ş Neymar, 45+4, Kurjava, 52
"Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya)
- 0:1
Qol:
Koman, 22
1.
PSJ
3
3
0
0
12-0
9
2.
Bavariya
3
2
0
1
6-3
6
3.
Seltik
3
1
0
2
3-8
3
4.
Anderlext
3
0
0
3
0-10
0
C qrupu
"Atletiko" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:1
Qollar:
Tomas, 56 - Miçel, 40
"Roma" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 3:0
Qollar:
El Şaravi, 1, 37, Perotti, 63
1.
Çelsi
3
2
1
0
11-4
7
2.
Roma
3
1
2
0
5-4
5
3.
Atletiko
3
0
2
1
1-2
2
4.
Qarabağ
3
0
1
2
1-8
1
D qrupu
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:0
Qol:
Sezar, 20
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0
1.
Barselona
3
3
0
0
7-1
9
2.
Yuventus
3
2
0
1
4-4
6
3.
Sportinq
3
1
0
2
4-5
3
4.
Olimpiakos
3
0
0
3
3-8
0
01:10
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
31 oktyabr
A qrupu
"Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 1:0
Qol:
Svilar, 45 (öz qapısına)
"Bazel" (İsveçrə) - MOİK (Rusiya) - 1:0
Qol:
Zuffi, 32
1.
Mançester Yunayted
3
3
0
0
8-1
9
2.
Bazel
3
2
0
1
7-3
6
3.
MOİK
3
1
0
2
3-7
3
4.
Benfika
3
0
0
3
1-8
0
B qrupu
PSJ (Fransa) - "Anderlext" (Belçika) - 2:0
Qollar:
Veratti, 30Ş Neymar, 45+4
"Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya)
- 0:1
Qol:
Koman, 22
1.
PSJ
3
3
0
0
12-0
9
2.
Bavariya
3
2
0
1
6-3
6
3.
Seltik
3
1
0
2
3-8
3
4.
Anderlext
3
0
0
3
0-10
0
C qrupu
"Atletiko" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 0:1
Qol:
Miçel, 40
"Roma" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 2:0
Qollar:
El Şaravi, 1, 37
1.
Çelsi
3
2
1
0
11-4
7
2.
Roma
3
1
2
0
5-4
5
3.
Atletiko
3
0
2
1
1-2
2
4.
Qarabağ
3
0
1
2
1-8
1
D qrupu
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:0
Qol:
Sezar, 20
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0
1.
Barselona
3
3
0
0
7-1
9
2.
Yuventus
3
2
0
1
4-4
6
3.
Sportinq
3
1
0
2
4-5
3
4.
Olimpiakos
3
0
0
3
3-8
0
00:35
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
31 oktyabr
A qrupu
"Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 0:0
"Bazel" (İsveçrə) - MOİK (Rusiya) - 1:0
Qol:
Zuffi, 32
1.
Mançester Yunayted
3
3
0
0
8-1
9
2.
Bazel
3
2
0
1
7-3
6
3.
MOİK
3
1
0
2
3-7
3
4.
Benfika
3
0
0
3
1-8
0
B qrupu
PSJ (Fransa) - "Anderlext" (Belçika) - 1:0
Qol:
Veratti, 30
"Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya)
- 0:1
Qol:
Koman, 22
1.
PSJ
3
3
0
0
12-0
9
2.
Bavariya
3
2
0
1
6-3
6
3.
Seltik
3
1
0
2
3-8
3
4.
Anderlext
3
0
0
3
0-10
0
C qrupu
"Atletiko" (İspaniya) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 0:0
"Roma" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 2:0
Qollar:
El Şaravi, 1, 37
1.
Çelsi
3
2
1
0
11-4
7
2.
Roma
3
1
2
0
5-4
5
3.
Atletiko
3
0
2
1
1-2
2
4.
Qarabağ
3
0
1
2
1-8
1
D qrupu
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:0
Qol:
Sezar, 20
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Barselona" (İspaniya) - 0:0
1.
Barselona
3
3
0
0
7-1
9
2.
Yuventus
3
2
0
1
4-4
6
3.
Sportinq
3
1
0
2
4-5
3
4.
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