Bu da Tarkanın yeni albomundan ilk tizer

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2010-cu ildə "Adımı Kalbine yaz" albomundan sonra pop albomu buraxmayan Tarkan iyunun 15-də yeni mahnılarını təqdim edəcək.Ucarliyiq.biz - in Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, 14 pop mahnının yer aldığı albom "10" adlanır. Albomda Tarkanın öz söz və bəstəkarı olduğu mahnılardan başqa Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) və Serdar İzzet Özdoğan imzalı əsərlər yer alıb.Artıq albomdan ilk tizer yayılıb.