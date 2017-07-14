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Bu gün Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start veriləcək

Bu gün, 07:02 Son xəbərlər / İdman xəbərləri

Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start veriləcək.

“Report”un məlumatına görə, ilk oyunlar iki günü əhatə edəcək.

Ümumilikdə 15 matç keçiriləcək ki, bunlardan biri də Azərbaycan Premyer Liqasının qalibi “Qarabağ”la Moldova çempionu “Şerif” arasında olacaq.

Bakıda baş tutacaq matçla yanaşı, Avropanın bir sıra ölkələrində maraqlı görüşlər reallaşacaq. Rusiyanın MOİK klubu Yunanıstanda AEK-in qonağı olacağı halda, Türkiyə təmsilçisi “Başakşehir” Belçikada “Brügge” ilə üz-üzə gələcək.

“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə), “Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya) və “Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç) matçları da böyük maraq doğurur.

UEFA Çempionlar Liqası

III təsnifat mərhələsi

25 iyul

21:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Şerif” (Moldova)

21:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – BATE (Belarus)

21:00. AEK (Yunanıstan) – MOİK (Moskva, Rusiya)

21:30. “Styaua” (Rumıniya) – “Viktoriya” (Çexiya)

22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Vardar” (Macarıstan)

22:45. “Partizan” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)

26 iyul

18:00. “Astana” (Qazaxıstan) – “Legiya” (Polşa)

20:30. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)

20:45. “Zalsburq” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya)

21:00. “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan)

22:00. “Vitorul” (Rumıniya) – APOEL (Kipr)

22:20. “Maribor” (Sloveniya) – “Hafnarfyordur” (İslandiya)

22:45. “Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç)

22:45. “Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya)

23:00. “Brügge” (Belçika) – “Başakşehir” (Türkiyə)

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