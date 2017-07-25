Bu gün Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq

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Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq. “Report”un məlumatına görə, baş tutacaq 14 matçdan sonra pley-offa vəsiqə qazanacaq bütün komandalar müəyyənləşəcək.
Türkiyə təmsilçisi “Başakşehir” səfərdə heç-heçə etdiyi “Brügge”ni qonaq edəcək. İlk oyunlarında bərabərlik qeydə alınan “Rusenborq” (Norveç) - “Seltik” (Şotlandiya) və “Ayaks” (Hollandiya) - “Nitsa” (Fransa) qarşılaşmaları da gərgin mübarizə vəd edir.
Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin püşkatması avqustun 4-də keçiriləcək.
UEFA Çempionlar Liqası
III təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
2 avqust
21:00. MOİK (Moskva, Rusiya) - AEK (Yunanıstan)
İlk oyun – 2:0
21:00. BATE (Belarus) - “Slaviya” (Praqa, Çexiya)
İlk oyun – 0:1
21:00. APOEL (Kipr) - “Vitorul” (Rumıniya)
21:45. “Başakşehir” (Türkiyə) - “Brügge” (Belçika)
İlk oyun – 3:3
22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Vardar” (Makedoniya)
İlk oyun - 0:1
22:15. “Viktoriya” (Çexiya) - “Styaua” (Rumıniya)
İlk oyun - 2:2
22:15. “Yanq Boyz” (İsveçrə) - “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)
İlk oyun – 1:3
22:30. “Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail)
İlk oyun – 0:2
22:30. “Hafnarfyordur” (İslandiya) - “Maribor” (Sloveniya)
22:45. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Partizan” (Serbiya)
İlk oyun – 3:1
22:45. “Legiya” (Polşa) - “Astana” (Qazaxıstan)
22:45. “Riyeka” (Xorvatiya) - “Zalsburq” (Avstriya)
İlk oyun – 1:1
22:45. “Rusenborq” (Norveç) - “Seltik” (Şotlandiya)
İlk oyun – 0:0
22:45. “Ayaks” (Hollandiya) - “Nitsa” (Fransa)