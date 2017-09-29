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Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

Bu gün, 08:19 Son xəbərlər / İdman xəbərləri
Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III turun oyunları keçiriləcək.


“Report”un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.


Türkiyə təmsilçilərindən “Başakşehir” Almaniyada “Hoffenhaym”ın qonağı olacaq. “Konyaspor” isə Avstriya “Zalsburq”unu qəbul edəcək.


Həmçinin "Milan" - AEK, "Everton" - "Lion", "Srvena Zvezda" - "Arsenal" və "Nitsa" - "Latsio" qarşılaşmaları da maraq doğurur.


Avropa Liqası, Qrup mərhələsi, III tur


19 oktyabr


A qrupu


19:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)


23:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)


Xal durumu: "Vilyarreal", "Slaviya" - 4, "Makkabi", "Astana" - 1.


B qrupu


23:05. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)


23:05. "Skenderbeu" (Albaniya) - "Partizan" (Serbiya)


Xal durumu: "Dinamo" - 6, "Yanq Boyz" - 2, "Partizan" - 1, "Skenderbeu" - 1.


C qrupu


23:05. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Başakşehir" (Türkiyə)


23:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)


Xal durumu: "Braqa" - 6, "Lüdoqorets" - 4, "Başakşehir" - 1, "Hoffenhaym" - 0.


D qrupu


23:05. "Milan"(İtaliya) - AEK (Yunanıstan)


23:05. "Austriya" (Avstriya) - "Riyeka"(Xorvatiya)


Xal durumu: "Milan" - 6, AEK - 4, "Austriya" - 1,"Riyeka" - 0.


E qrupu


23:05. "Everton" (İngiltərə) - "Lion" (Fransa)


23:05. "Atalanta" (İaliya) - "Apollon"(Kipr)


Xal durumu: "Atalanta"- 4, "Lion" - 2, "Apollon" - 2, "Everton" - 1.


F qrupu


23:05. "Şerif" (Moldova) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)


23:05. "Zlin" (Çexiya) - "Kopenhagen" (Danimarka)


Xal durumu: "Lokomotiv" - 4, "Kopenhagen" - 2, "Şerif" - 2, "Zlin" 1.


G qrupu


21:00. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Styaua" (Rumıniya)


21:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)


Xal durumu: "Styaua" - 6, "Viktoriya" - 3, "Hapoel" - 3,"Luqano"- 0.


H qrupu


21:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Arsenal" (İngiltərə)


21:00. BATE (Belarus) - "Köln" (Almaniya)


Xal durumu: "Arsenal" - 6, "Srvena Zvezda" - 4, BATE - 1, "Köln" - 0.


I qrupu


21:00. "Marsel" (Fransa) - "Gimaraynş" (Portuqaliya)


21:00. "Konyaspor" (Türkiyə) - "Zalsburq" (Avstriya)


Xal durumu: "Zalsburq" - 4, "Marsel" - 3, "Konyaspor" - 3. "Gimaraynş" - 1.


J qrupu


21:00. "Zarya" (Ukrayna) - "Herta" (Almaniya)


21:00. "Ostersun" (İsveç) - "Atletik" (İspaniya)


Xal durumu: "Ostersun" - 6, "Zarya" - 3, "Atletik" - 1, "Herta" - 1.


K qrupu


21:00. "Nitsa" (Fransa) - "Latsio" (İtaliya)


21:00. "Zülte-Varegem" (Belçika) - "Vitess" (Hollandiya)


Xal durumu: "Nitsa" - 6, "Latsio" - 6, "Vitess" - 0, "Zülte-Varegem" - 0.


L qrupu


21:00. "Zenit" (Rusiya) - "Rusenborq" (Norveç)


21:00. "Vardar" (Makedoniya) - "Real Soseydad" (İspaniya)


Xal durumu: "Zenit", - 6, "Real Soseydad" - 3, "Rusenborq" - 3, "Vardar"

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