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Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında IV turun oyunları keçiriləcək.
“Report”un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 matç baş tutacaq.
Hazırda 12 komandanın – “Dinamo”, “Lüdoqorets”, “Milan”, “Atalanta”, “Styaua”, “Arsenal”, “Zalsburq”, “Ostersun”, “Zarya”, “Latsio”, “Nitsa” və “Zenit”in 1/16 finala vəsiqəni erkən təmin etmək şansı var.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, IV tur
19 oktyabr
A qrupu
22:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Astana" (Qazaxıstan)
22:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Vilyarreal" (İspaniya)
Xal durumu: "Vilyarreal", "Slaviya" - 5, "Astana" - 4, "Makkabi" - 1.
B qrupu
22:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
22:00. "Partizan" (Serbiya) - "Skenderbeu" (Albaniya)
Xal durumu: "Dinamo" - 7, "Yanq Boyz" - 3, "Partizan", "Skenderbeu" - 2.
C qrupu
22:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Hoffenhaym" (Almaniya)
22:00. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Braqa" (Portuqaliya)
Xal durumu: "Lüdoqorets" - 7, "Braqa" - 6, "Hoffenhaym" - 3, "Başakşehir" - 1.
D qrupu
22:00. AEK (Yunanıstan) - "Milan"(İtaliya)
22:00. "Riyeka"(Xorvatiya) - "Austriya" (Avstriya)
Xal durumu: "Milan" - 7, AEK - 5, "Riyeka" - 3, "Austriya" - 1.
E qrupu
22:00. "Lion" (Fransa) - "Everton" (İngiltərə)
22:00. "Apollon"(Kipr) - "Atalanta" (İaliya)
Xal durumu: "Atalanta"- 7, "Lion" - 5, "Apollon" - 2, "Everton" - 1.
F qrupu
22:00. "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Şerif" (Moldova)
22:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Zlin" (Çexiya) -
Xal durumu: "Lokomotiv" - 5, "Kopenhagen", "Şerif" - 3, "Zlin" 2.
G qrupu
00:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
00:05. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "Luqano" (İsveçrə)
Xal durumu: "Styaua" - 9, "Luqano", "Viktoriya", "Hapoel" - 3.
H qrupu
00:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
00:05. "Köln" (Almaniya) - BATE (Belarus)
Xal durumu: "Arsenal" - 9, "Srvena Zvezda", BATE - 4, "Köln" - 0.
I qrupu
00:05. "Gimaraynş" (Portuqaliya) - "Marsel" (Fransa)
00:05. "Zalsburq" (Avstriya) - "Konyaspor" (Türkiyə)
Xal durumu: "Zalsburq" - 7, "Marsel" - 6, "Konyaspor" - 3. "Gimaraynş" - 1.
J qrupu
00:05. "Herta" (Almaniya) - "Zarya" (Ukrayna)
00:05. "Atletik" (İspaniya) - "Ostersun" (İsveç)
Xal durumu: "Ostersun" - 7, "Zarya" - 6, "Atletik" - 2, "Herta" - 1.
K qrupu
00:05. "Latsio" (İtaliya) - "Nitsa" (Fransa)
00:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Zülte-Varegem" (Belçika)
Xal durumu: "Latsio" - 9, "Nitsa" - 6, "Vitess", "Zülte-Varegem" - 1.
L qrupu
00:05. "Rusenborq" (Norveç) - "Zenit" (Rusiya)
00:05. "Real Soseydad" (İspaniya) - "Vardar" (Makedoniya)
Xal durumu: "Zenit" - 9, "Real Soseydad" - 6, "Rusenborq" - 3, "Vardar" - 0.